BISTAGNO - Il paese è ancora scosso per la dolorosa perdita di Luca Gelli, ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Bistagno, stroncato dal Covid - l'uomo era affetto da altre gravi patologie - nella serata di martedì 3. Numerose le richieste giunte al sindaco Roberto Vallegra da parte dei tanti bistagnesi che conoscevano Luca Gelli, desiderosi di sapere la data dei funerali per potergli dare l'estremo saluto.

"A seguito di numerose richieste - scrive Vallegra sulla pagina "Sei di Bistagno se..." - comunico che il funerale del Maresciallo Luca Gelli verrà celebrato sabato 8 gennaio alle ore 10 presso la parrocchia di Bistagno. Prevedendo un elevato numero di partecipanti, comunico che i posti disponibili in chiesa sono circa 80 (per normative Covid-19 ). Chi non riuscirà ad entrare in chiesa potrà sostare nel piazzale antistante con un giusto distanziamento (le porte rimarranno aperte per poter ascoltare la funzione). E' consigliabile presentarsi con mascherina FFP2. Il rosario verrà celebrato venerdì 7 gennaio alle ore 20 con le stesse precauzioni".