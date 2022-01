Le positività nell'Acquese salgono a un migliaio

ACQUI TERME - La crescita dei contagi non si arresta e i numeri sono ben più alti rispetto a un anno fa. Le sintomatologie del virus, però, almeno nella maggior parte dei casi, si stanno rivelando più lievi e meno pericolose. In tutti i comuni dell'Acquese le positività accertate sono vicine a quota 1000.

Ieri pomeriggio il sindaco Lucchini ha aggiornato a 520 il numero di persone residenti sul territorio comunale in isolamento domiciliare perché positive al test Covid.

Cassine, con 51 casi accertati, resta il secondo comune con il maggior numero di contagi. Segue Bistagno, con una decina di positivi in meno, 41 in base ai dati forniti dall'Unità di crisi. Melazzo ha raggiunto quota 30, mentre a Spigno il numero dei contagiati è salito a 28. Una ventina i casi nel comune di Gamalero e Monastero Bormida, 19 a Visone e Montaldo Bormida, 17 a Prasco, 16 a Sezzadio. In doppia cifra anche Rivalta Bormida (13), Castelnuovo Bormida (12), Strevi (11), Morsasco (11), Pareto e Ponti. In tutti gli altri comuni si resta al di sotto delle 7-8 unità.

L'ospedale 'Monsignor Galliano' ospita al momento una ventina di pazienti positivi al Covid, di cui 3 ricoverati nelreparto di terapia intensiva.