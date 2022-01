Bistagno: dopo una flessione, salgono a 47 i positivi

BISTAGNO - Dopo una piccola flessione dei giorni scorsi, i casi di contagiati a Bistagno sono cresciuti. "Ad oggi le persone positive in isolamento domiciliare sono 47 – informa il sindaco Roberto Vallegra- Tutti (consiglieri, dipendenti comunali, medici di famiglia e dottoresse della farmacia) stiamo cercando di monitorare caso per caso effettuando accertamenti e valutando i contatti stretti".

"Nessuno tra i positivi ha gravi problemi"

Alcune considerazioni relative alla vita bistagnese dell'ultimo periodo: "Non mi avventurerò in analisi scientifiche, ci sono già fior di virologi che parlano sui social, mi limiterò ad analizzare quello che ho constatato di persona – continua il primo cittadino - nel nostro paese il picco dei contagi dello scorso anno è stato di 35 persone positive, di queste la metà ha rischiato il ricovero in ospedale e diversi soggetti hanno avuto bisogno dell'ossigeno. Oggi, fortunatamente, nessuna persona in isolamento ha problemi gravi, i sintomi sono qualche linea di febbre e un raffreddore. Questo mi rincuora. Non mi stancherò mai di ripetere che bisogna "usare" la testa ed essere lucidi, non terrorizzati. Si può uscire, si può andare al bar o al ristorante. Il tutto con le giuste precauzioni per evitare di contagiarsi".

Le regole sono espresse le stesse a cui bisogna aggiungere un podio buon senso: "Evitiamo pranzi o cene familiari con troppe persone, specialmente in ambienti piccoli e poco areati – conclude - In caso di positività contattiamo subito il medico di famiglia".