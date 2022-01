Lucchini: "Lunedì 10 le scuole saranno riaperte"

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini ha fatto il punto della situazione su Covid e non solo: "Vi comunico che lunedì 10 gennaio le scuole saranno riaperte, come da indicazioni ministeriali e in assenza di ulteriori segnalazioni dalle istituzioni preposte – ha informato e, cambiando tema ha aggiusto - Dopo il caso di infezione da Peste Suina Africana accertato su un cinghiale ritrovato morto a Ovada, Acqui Terme fa parte della “zona infetta”, individuata dalla Regione Piemonte e dal Ministero della Salute. In vista dell’ordinanza ministeriale che nei primi giorni della prossima settimana stabilirà in dettaglio le misure da attuare nella zona infetta, la Regione Piemonte ha chiesto ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l’esercizio venatorio a tutte le specie, e di rafforzare la sorveglianza nel settore del selvatico e la vigilanza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali e dei mangimi".

La Peste Suina Africana (PSA), spiega, è una malattia infettiva altamente contagiosa, tipicamente emorragica, che colpisce solo i suini domestici e selvatici causando un’elevata mortalità. Non si trasmette all’uomo, quindi non ci sono rischi per la popolazione. "Vi anticipo che stiamo già predisponendo un’ordinanza contingibile e urgente in cui vieteremo l’attività venatoria, proibendo il contatto con le carcasse di cinghiale eventualmente ritrovate sul territorio", conclude.