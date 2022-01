Tampone day, Vallegra: "Effettuti più di 225 tamponi"

BISTAGNO - Tampone day finito. Il sindaco Roberto Vallegra fa il punto della situazione: "In mattinata abbiamo effettuato più di 225 tamponi ai bambini e ragazzi delle scuole materne, primarie e secondarie – informa - Stessa cosa per i docenti e personale scolastico". Una riflessione sulla giornata: «Di certo questa iniziativa non sarà risolutiva per il problema dei contagi, ma una buona prevenzione è sempre utile per il rientro a scuola – conclude il primo cittadino - L'adesione è stata alta, parliamo di un buon 90 % degli "aventi diritto". Diversi genitori hanno fatto fare il tampone ai propri figli in altre strutture per motivi di lavoro o impedimenti vari. Come sempre un grande grazie a tutto lo staff: medici, infermiere, Croce rossa di Cassine, amministratori e dipendenti comunali».