Quasi in 6000 al primo Mercatino dell'Antiquariato del 2022

CASALE - Nonostante la stretta della pandemia, quasi 6000 visitatori hanno partecipato ieri al primo appuntamento del 2022 con il Mercatino dell'Antiquariato di Casale. Per la precisione sono stati registrati 5968 ingressi, contati dai volontari dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale che all’entrata della manifestazione hanno contribuito a contingentare l’afflusso, secondo le disposizioni di questa nuova emergenza Covid.

Un numero di persone comunque decisamente importante per una edizione che non ha tradito le attese del pubblico.

Come in ogni settore della vita pubblica anche il numero degli espositori di questa edizione ha avuto una riduzione dovuta a diversi commercianti bloccati a casa dalla quarantena. I circa 220 banchi presenti hanno comunque mostrato molte cose interessanti. È stato un antiquariato che ha avuto un’insolita esplosione di pezzi etnici, tra maschere africane e ritratti di imperatori cinesi, mentre per restare su quanto di più tipicamente italiano possibile segnaliamo la curiosa raccolta di cartelli pubblicitari e insegne di un espositore di Mortara su cui spiccava la gigantesca pubblicità degli anni 90 di una giovane Valeria Marini.