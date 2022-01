Acquese: ecco i treni da e per la Liguria

ACQUI TERME - L’informazione arriva da Trenitalia e si diffonde sul web: "Per attività correlate all’organizzazione dei servizi, a seguito delle verifiche previste dalle normative anti-covid, sono previste alcune modifiche alla programmazione dei treni regionali".

Da oggi al 14 gennaio i treni da e per la Liguria saranno così organizzati: quattro corse da Acqui Terme a Genova Brignole, quattro al ritorno. Verso la Liguria dalla città bollente si partirà alle 6.07, 7.03, 7.40 e 18.17; per la tratta inversa alle 6.05,7.06, 18.13, 19.13. Ovviamente il servizio passeggeri sarà effettuato nei giorni lavorativi, escluso il sabato. Pendolari avvisati.