Valenza: il Green Pass esibito non è il loro, denunciati

VALENZA - Nei giorni scorsi la Polizia locale di Valenza ha provveduto ad effettuare alcune denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria in seguito all’azione di monitoraggio del rispetto delle norme anti Covid-19 in attività ed esercizi pubblici.

All’interno di un locale due ragazzi, minorenni, di nazionalità armena, richiedenti asilo, erano seduti ad un tavolo. Alla richiesta di mostrare il Green Pass hanno risposto di esserne sprovvisti. A quel punto sono state richieste informazioni al titolare dell’esercizio che ha dichiarato invece di aver preso visione, tramite smartphone, della loro certificazione.

Di cui la decisione degli agenti di sequestrare i cellulari dei due e di approfondire gli accertamenti. All’esito è risultato che i Green Pass erano intestati ad altre persone in quanto i due minorenni erano non erano stati vaccinati.

Per i due giovani è scattata la denuncia per sostituzione di persona, mentre per gli intestatari dei Green Pass, uno minorenne, italiano residente a Valenza e uno armeno maggiorenne, quella di favoreggiamento personale.