Manifesti nelle scuole: è un progetto di Comune e Consorzio

OVADA - Sei testimonial per altrettanti video da caricare nelle prossime settimane su Youtube. Un lancio già effettuato ieri sera sui canali social già predisposti. Svelato il mistero dietro ai manifesti con al scritta "Giovani ci siamo?" comparsi qualche settimana fa nelle scuole superiori e più di recente in alcuni spazi commerciali del quartiere "Le Aie". Si tratta del progetto coordinato da Comune di Ovada e Consorzio Servizi Sociali #noicisiamo. Un modo per aprire un canale di dialogo con i giovani della città, valorizzare le esperienze positivi e far passare messaggi in modo innovativo. Il progetto si rivolge alla cosiddetta "Generazione Z".

