Nuovo scuolabus: «Con la pandemia un mezzo in più serve»

NOVI LIGURE — Un nuovo scuolabus per gli studenti di Novi Ligure: il sindaco Gian Paolo Cabella ha annunciato che l’amministrazione comunale, grazie al contributo della Regione Piemonte, ha acquistato un nuovo mezzo a metano.

«In un momento difficile di recrudescenza della pandemia avere un mezzo di trasporto in più può essere davvero importante, e quindi vogliamo aiutare il più possibile i nostri giovani a vivere la scuola in presenza», ha detto Cabella, specificando che il nuovo scuolabus è stato finanziato in parte dalla Regione Piemonte e in parte dal Comune di Novi.