Una coppia di cigni sul Po monferrino

Dopo il caso dello struzzo Totò, è il turno dei cigni. All’alba di questa mattina, all’imbarcadero sul Po di Casale Monferrato è apparsa una coppia di cigni. Immortalati in alcune immagini e in un video, i due uccelli sono una presenza nuova per il tratto monferrino del Grande Fiume che ospita anatre, garzette, aironi, cormorani e molti altri volatili. La domanda ora è: da dove sono arrivati?