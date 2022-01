Cascinagrossa: cade dalle scale, muore a 92 anni

CASCINAGROSSA - Sarebbe stata una caduta dalle scale a provocare il decesso di una donna di 92 anni, questa mattina in via Molinara. Un fatto accidentale che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e del medico legale per capire cos'era accaduto all'anziana.

Gli accertamenti hanno poi permesso di stabilire che cadendo, purtroppo, la 92enne ha riportato lesioni che non le hanno lasciato scampo.

Seguono aggiornamenti.