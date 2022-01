La pandemia impone il rinvio di 'Fai la mossa giusta'

CASALE - Nella giornata di martedì la Giunta di Casale, alla luce delle recenti disposizioni ministeriali, in virtù dell'aggravarsi della situazione dei contagi e del fatto che per l'ingresso ai saloni del Castello fosse necessario il super Green Pass, ma molti studenti ne sono ancora sprovvisti, ha deciso di rinviare l'evento 'Fai la mossa giusta' dedicato agli studenti delle scuole medie e posticiparlo dopo il 31 marzo data di fine emergenza (le iscrizioni alle scuole superiori, tuttavia, sono da ultimarsi entro il 28 gennaio ndr).

«Desideriamo comunque ringraziare le 40 attività produttive che hanno dato la loro disponibilità alla partecipazione, i dirigenti scolastici delle scuole di primo e secondo grado, le scuole professionali, i vari relatori e tutti coloro che si erano resi disponibili - ha detto il presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta, tra i promotori dell'iniziativa - Riteniamo che il lavoro messo in atto per la preparazione non andrà perso in quanto è intenzione dell'amministrazione realizzare l'evento nei prossimi mesi».