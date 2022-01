‘Acquilimpiadi', già si pensa alla nuova edizione

ACQUI TERME - Ci sarà anche un’edizione 2022 per le AcquiLimpiadi, la festa dello sport aperta alla disabilità. Il Comune di Acqui Terme ieri ha lanciato un appello a tutti i responsabili delle associazioni locali e a tutta la cittadinanza per realizzare un nuovo percorso di questa manifestazione.

"La nuova edizione si terrà dal 29 maggio al 5 giugno e prevede lo svolgimento di "attività sportive integrate", che coinvolgono quindi persone abili e disabili, e di numerosi eventi collaterali. Una festa di sport, amicizia e partecipazione per tanti ragazzi e ragazze - spiegano da Palazzo Levi - Tutte le scuole, le aziende, le associazioni sportive, culturali e di categoria che desiderano partecipare all'evento possono inviare la propria adesione al Comune di Acqui Terme al contatto assistenza@comune.acquiterme.al.it. Le associazioni e i cittadini potranno contribuire con proposte e suggerimenti al fine di migliorare l’esperienza della prossima edizione. L'Amministrazione comunale intende, inoltre, coinvolgere anche i ristoratori per realizzare un menù dedicato ad AcquiLimpiadi: un modo per vivere come comunità queste giornate di condivisione e di partecipazione con gusto".