Costantino lancia la moneta mandrogna

ALESSANDRIA - Si potrebbe chiamare Gagliaudo oppure Marengo. Sarebbe, in ogni caso, la nuova moneta "complementare" per il commercio alessandrino. La proposta arriva da Vincenzo Costantino che, poco fa, ha lanciato la propria candidatura a sindaco di Alessandria, con Italexit, il momento fondato dall'ex grillino Gianluigi Paragone.



Gianluigi Paragone

Conferenza di presentazione di mezz'ora, undici punti programmatici, il leader nazionale che non c'è malgrado fosse annunciato in video ("è in viaggio", pazienza), parole chiare, cose già sentite ("il triangolo industriale"), argomenti di dibattito (dove fare l'ospedale? Costantino propende per Alessandria Sud), vecchie e nuove soluzioni per vincere "vent'anni di immobilismo". Certo è che il candidato non è uno sprovveduto, conosce Alessandria, ha esperienza, sa provocare sia la destra che la sinistra, che, a suo dire, devono passare in secondo piano rispetto all'importanza che occorre dare alla gente, la "vera protagonista".

Nella presentazione, spiccano due idee originali: la moneta alessandrina "sulla scorta di quanto succede altrove" e l'aereo-taxi che da un lato favorirebbe gli spostamenti (i treni? un disastro), dall'altro darebbe lustro al nostro aeroporto che, con l'ospedale in zona Sud, non dovrebbe neppure essere ricollocato altrove.