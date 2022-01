Centro Down, progetto in favore dei disabili

ALESSANDRIA - Si terrà sabato alle 16.30 la presentazione online del progetto ‘Costruire insieme per essere cittadini’ per realizzare ‘percorsi di attuazione della convenzione Onu’ ad opera dell’Associazione Centro Down Alessandria insieme ad Ama (Associazione Missione Autismo Asti), che ne è il capofila, e Ce.pi.m.(Centro Down Asti). L’iniziativa è stata presa nell’ambito del Bando 2021 della Regione Piemonte per gli Enti del Terzo Settore e terminerà ad ottobre.

L’obiettivo è mettere in campo progetti personalizzati con le famiglie e le persone con disabilità per consentire a queste ultime di costruire la propria vita in maniera indipendente, accolti in una società più inclusiva. Punto di partenza importante, oltre alla stesura e alla progettazione di azioni mirate con famiglie e persone, sarà la mappatura del territorio e dei contesti di vita sociale come i centri aggregativi per bambini, adolescenti e adulti. Quindi si procederà con l’accompagnamento di bambini e ragazzi nei contesti di vita sociale per avviare processi di inclusione e partecipazione.

Il progetto, realizzato con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale), prevede una vasta rete di collaborazioni con enti pubblici come i Comuni di Alessandria e Asti, enti gestori come Cissaca e Cisa ed enti del Terzo settore - alcuni dei quali cofinanziatori – associazioni dilettantistiche-sportive, associazioni culturali, realtà imprenditoriali impegnate nel sociale e il Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria.

Sabato, per partecipare alla presentazione è necessario collegarsi a https://global.gotomeeting.com/join/408742405. Il Codice di accesso (se richiesto) è 408-742-405. Si può entrare direttamente via web o scaricando la app GoToMeeting.