Multato cabarettista in divieto

ALESSANDRIA - Anche una multa può entrare in uno spettacolo. Lo sa chi, ieri sera, era presente all'Alessandrino di via Verdi, ad Alessandria, dove è andato in scena (dopo due anni di rinvii!) lo show di Uccio De Santis, celebre barzellettiere reso popolarissimo dal mondo dei social.

"Ho parcheggiato giusto un attimo, il tempo di portare gli abiti in camerino e mi sono preso 29 euro di contravvenzione" ha raccontato dal palco il comico pugliese.

Il tormentone

La multa è diventata una sorta di tormentone, nelle due ore di gag, battute, improvvisazioni, con il coinvolgimento diretto del pubblico e in particolare di tre "sventurati" che sono state sue splendide vittima in una porzione di spettacolo molto riuscita.

Ma è sull'intransigenza dei controllori alessandrini che Uccio si è soffermato più volte: gli spettatori si sono divertiti, forse plaudendo al "rispetto delle regole uguali per tutti", ma fors'anche consolandosi per le volte che le contravvenzioni sono arrivare pure a loro.