Pertini, corsi e attività per studenti stranieri: «Puntiamo all'inclusione»

OVADA - Si è concluso poco prima di Natale il “Pon” del Miur (il Ministero dell'Istruzione, ndr) promosso dall’Istituto “Pertini” di Ovada e dedicato al potenziamento della lingua italiana per gli alunni provenienti da diverse parti del mondo. Si tratta di un progetto finalizzato all’inserimento dei giovani studenti in una realtà a loro sconosciuta, partendo dalle idee per poi arrivare agli usi, ai comportamenti e alle adeguate competenze lessicali.

«Il corso del “Programma Operativo Nazionale” – precisano le docenti coinvolte – è stato progettato per sviluppare una prima competenza comunicativa, puntando su un lessico subito spendibile e su strutture sintattiche minime. Questo tipo di attività (e le relative tecniche) ci ha permesso di ottenere l’apprendimento dell’Italiano come lingua due e, nello stesso tempo, di valorizzare i traguardi raggiunti dagli alunni, che che spesso arrivano in Italia e frequentano la scuola senza conoscere minimamente la nostra lingua e l’intero contesto.

È stata un’esperienza molto interessante e utile anche per noi docenti che l’abbiamo attivata, un’opportunità di ampliare l’offerta formativa della nostra scuola e nel contempo di attuare modalità di lavoro nuove e stimolanti volte all’inclusione».