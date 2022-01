Bertram, altra perla. Final eight di Coppa

CASALE MONFERRATO - Bertram batte nel finale Cremona (97-92) e conquista due punti preziosi per la classifica, ma soprattutto la certezza di giocare la final eight di Coppa Italia.

Un’altra perla nell’ottima stagione dei Leoni. Partita combattuta e decisa nel finale da Sanders. Nella prestazione spicca il ritorno di Cannon e la prova della coppia Wright-Cain.



La partita

Spagnolo mostra subito il suo talento sin dai primi possessi. Partita punto a punto. Ramondino inserisce tutti i suoi dieci uomini già nella prima frazione (compreso il rientrante Cannon). Frazione che gira sul 11-10 e che si chiude con Tortona avanti 22-18 (Cain 8 punti) dopo aver toccato il +7 sul 22-15. Meglio Cremona in avvio di secondo periodo. Due triple di Cournooh danno il +5 alla Vanoli (37-42 al 16’). Daum prova rientrare dopo una brutta caduta ma non riesce a giocare. Complessivamente è la Bertram a non esprimere il proprio gioco e una sufficiente intensità. Tortona dal -8 nell’ultimo minuto riesce a rosicchiare il gap (Cannon-Cain) e va al riposo sotto di un solo punto: 47-48.

Altra faccia in avvio di ripresa. 16-4 Bertram che gira la frazione è sul +11 (63-52) e soprattutto mostra idee ed energie molto diverse sull’asse Wright (14 punti e 7 assist) e Cain (20 punti e 7 rimbalzi). Cremona è in difficoltà e si aggrappa a Poeta che segna 6 punti in fila e tiene viva la Vanoli che si riporta in scia (69-65). Al 30’ Tortona avanti 74-67.

La Bertram trova punti e buone giocate anche da Tavernelli e Cannon (11 punti in 15’) e tiene la testa avanti (79-70) al 33’. Due triple di Spagnolo riportano sotto la Vanoli (79-76) e ricordano che la partita non è ancora finita. Sulla spinta Cremona sorpassa con 5 punti di Cournooh e si porta sul 81-85 a 3’ dalla sirena. Finale tutto da costruire per la Bertram. Con energia. T

ripla Filloy del 84-85. Finale vibrante e punto a punto. Protagonisti Cournooh da una parte e Sanders dall’altra. Le loro giocate decidono la sfida che premia, sul fallo sistematico di Cremona, la Bertram che può tagliare per prima il traguardo.

Il tema

Il tema della partita era la qualificazione in Coppa Italia. Tortona l’ha centrata con una vittoria sofferta mia meritata. Dopo la SuperCoppa centra un’altra storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno dal 16 febbraio a Pesaro. E aggiunge una perla a questa stagione molto positiva.

Infortunio a Mike Daum, in campo solo 7’ del primo e poi out nella ripresa, che è caduto male dopo un rimbalzo e ha battuto la schiena. Verrà valutato nelle prossime ore.

Le voci

La soddisfazione di coach Marco Ramondino. “Il primo pensiero va alla società, perché è giusto che chi investe, sia ecomicamente che come emozioni e passione possa riviere queste soddisfazioni che sono qualcosa di importante. Sulla partita dico che ci aspettavamo questo tipo di difficoltà da parte di Cremona. I giocatori sono stati bravi ad andare a pescare le energie in un modo o nell’altro. Nel primo tempo abbiamo avuto troppa fretta e troppa ansia in attacco”.

Amareggiato dall’epilogo il tecnico della Vanoli Paolo Galbiati. “E’ stata una partita bellissima. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo mentre nella ripresa abbiamo fatto una partenza che mi ha fatto arrabbiare. Poi siamo rientrati con spirito e orgoglio e nel finale loro stati bravi a segnare e tirare tanti turi liberi. Ancora una volta non raccogliamo… peccato”.



I numeri

Finale: 97-92

Parziali: 22-18, 47-48, 74-67.

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Cremona con Spagnolo, Harris, Pecchia, Tinkle, Dime.

Punti: Cain 21 (Tortona); Spagnolo 21 (Cremona).

Rimbalzi: Cain 8 (Tortona), Tinkle, Dime e Cournooh 5 Cremona).

Assist: Wright 7 (Tortona), Poeta 6 (Cremona).

Mvp: Sanders (Tortona).