Borgo San Martino: il panettiere è senza Green Pass

BORGO SAN MARTINO - Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Casale. Nei giorni scorsi, i militari hanno verificato come il dipendente di una panetteria di Borgo San Martino, al lavoro durante le ore notturne, non fosse in possesso del Green Pass.

I Carabinieri hanno multato lui e il proprietario dell'esercizio di 400 euro. Qualora l'episodio si verificasse nuovamente, la panetteria rischia la chiusura.