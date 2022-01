Il 'Distretto del Commercio' muove i primi passi

TORTONA - Prosegue il percorso di costituzione del Distretto Urbano del Commercio di Tortona nel Centro Storico della città con il progressivo coinvolgimento di tutti i soggetti, imprenditoriali ed associativi, interessati.

In questa prima fase i promotori dell’iniziativa (Confcommercio, Confesercenti e Comune di Tortona) hanno richiesto la loro collaborazione tramite un questionario da compilare entro il 20 gennaio che consentirà di valutare le esigenze della comunità interessata per costruire meglio il piano strategico triennale (e di trasmettere l’indirizzo e-mail per ricevere in futuro tutte le notizie, le informazioni e le attività relative al Duc di Tortona). Inoltre il prossimo 19 gennaio alle ore 14.30 si svolgerà un webinar formativo online intitolato “Clienti fantastici e dove trovarli…. sul web!”; il programma prevede una breve introduzione al progetto Duc a cui seguirà la sessione formativa sui temi del digital e web marketing per piccole imprese, quindi una sessione di domande e risposte libera.

I link per accedere al questionario e per partecipare al webinar sono reperibili sul sito del Comune di Tortona – Aree Tematiche – Attività economiche – Distretto Urbano del Commercio di Tortona, a fondo pagina (www.comune.tortona.al.it/DUC). Il 17 e 18 gennaio il manager del distretto, Francesco Alfieri sarà a disposizione delle aziende che volessero approfondire alcune tematiche ed eseguire eventuali sopralluoghi (per contatti: francescoalfieri1975@gmail.com).