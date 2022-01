'Invisibili le città': lo spettacolo di Lella Costa sarà il primo di Apre 2022

VALENZA - Prende finalmente il via la nuova stagione Apre al Teatro Sociale di Valenza - realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo - per un totale di sei appuntamenti tra narrazione, classici, sguardi sul contemporaneo, nuovo circo. L'esordio sarà sabato prossimo, 22 gennaio, a cura di Lella Costa con l'opera 'Invisibili le Città' realizzata con il video-artist Stefano Giorgi e con la regia di Roberto Tarasco. Qui sotto tutti gli spettacoli programmati per l'intera stagione 2022.

Arriva 'Apre', la stagione 2022 al Teatro Sociale di Valenza Da oggi al via alle prevendite. L'ingresso a tutti gli spettacoli costerà 75 euro

Appuntamento alle 21 con uno spettacolo tratto dal famoso 'Le città invisibili' di Italo Calvino, dove la Costa racconterà autentici viaggi della memoria sulla scia delle città che Marco Polo descrive a Kublai Khan. Il costo d'ingresso è di 20 euro a persona. È ancora possibile acquistare la card teatro per accedere a tutti gli spettacoli della stagione al costo di 75€. I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino del Teatro dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30. Tutte le info al sito www.valenzateatro.it. Obbligatorio il Green Pass rafforzato e l'uso di mascherina Ffp2 per l'intera durata dello spettacolo.