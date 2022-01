Enoteca: al via i corsi per appassionati di vino dell'Onav

OVADA - Quattro serate a tema, un percorso guidato studiato per entrare nel mondo del vino, iniziare a comprenderne le tante sfaccettature. A proporlo è la delegazione alessandrina di Onav (l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, ndr) che per l’occasione si appoggerà all’Enoteca Regionale di Ovada.

“Quattro passi nel vino” è un format che l’associazione utilizza su tutto il territorio nazionale. Si parte lunedì 24 gennaio, si andrà avanti la settimana successiva, il 4 e 14 febbraio dalle ore 20.30.

Info, costi e modalità

«Parleremo - spiega il delegato provinciale Gianluigi Corona - di bianchi, rossi e bollicine. Faremo un cenno ai vari metodi di vinificazione. Il nostro non è un vero e proprio corso ma una serie di incontri divulgativi. Chi sarà interessato a approfondire potrà poi seguire il nostro corso diviso su tre diversi livelli». Sono disponibili 30 posti. I vini in degustazione nei quattro appuntamenti saranno 14.

«Ma non escludiamo - aggiunge Corona - qualche sorpresa. Chiaramente i vini dell’Ovadese avranno una vetrina significativa. «Ci siamo resi conto - chiarisce Mario Arosio - che chi frequenta la sede della nostra associazioni chiede più informazioni, un modo per capire le caratteristiche del vino, fare acquisti più mirati. Questa collaborazione non potrà che portare benefici a tutti». L’iscrizione, legata alla procedura sul sito internet di Onav, prevede un costo iniziale di 70 euro che dà diritto a diventare soci più altri 120 per le quattro serate. Sono previste agevolazioni e attestato di partecipazione.