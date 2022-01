Pnrr, in arrivo 87 milioni di euro per la Acqui-Ovada-Genova

ROMA - “L’annuncio che con i fondi del Pnrr sarà ammodernata e messa in sicurezza la linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova è davvero una grande buona notizia per i nostri territori. Gli interventi previsti da Rfi ammontano a 87 milioni di euro e dovranno essere terminati, secondo le regole europee, entro il 2026": il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, così commenta la notizia relativa ai fondi in arrivo per una tratta che da tempo necessita di interventi.

Secondo il parlamentare, "questa è un’infrastruttura importante, utilizzata ogni giorno da migliaia di pendolari e studenti e potrà diventare un tassello strategico per lo sviluppo futuro di Acquese e Ovadese. Sono personalmente contento perché durante la prima stesura del Pnrr nel governo Conte 2 mi ero battuto per destinare un fondo di 200 milioni di euro alle linee che mettevano in collegamento due regioni come la Acqui-Ovada-Genova. Adesso non resta che attendere e vigilare sul rispetto degli impegni per la soluzione degli antichi problemi strutturali della linea”.