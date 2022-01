Siete tristi? Oggi è il Blue Monday

ALESSANDRIA - Le temperature basse, le poche ore di illuminazione, la distanza che ci separa dalle prossime feste. Sono queste le variabili che, secondo lo psicologo inglese Cliff Arnall dell’Università di Cardiff, farebbero del terzo lunedì di gennaio in giorno più triste dell'anno. Stanchezza, senso di impotenza, scarso entusiasmo potrebbero essere i “sintomi” di questa giornata. Non c'è da preoccuparsi, quindi, se quella di oggi, lunedì 17 gennaio, sembrerà a molti una giornata nata storta in partenza. Consola il fatto che, utilizzando gli stessi parametri, esiste anche un giorno più felice dell'anno, individuato tra il 21 e il 24 giugno.

In realtà, lo studio di Arnall, secondo ricerche successive, non avrebbe nessun fondamento scientifico: nonostante si basi su una equazione matematica, mette in relazioni fattori che tra loro non hanno alcuna correlazione.

L'idea, però, di attribuire a cause esterne un certo senso di stanchezza e tristezza, ha preso piede e alcune imprese ne hanno approfittato per laniare campagne pubblicitarie che offrono panacee contro la depressione (si spera solo temporanea).