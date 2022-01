Via Caccia: per due mesi viabilità modificata

CASALE - Da mercoledì 19 gennaio un tratto di via Caccia sarà chiuso al traffico per permettere alcuni lavori di efficientamento energetico a un immobile privato. Il divieto di transito sarà istituito fino al 19 marzo e comunque fino al termine dei lavori.

Il tratto di strada interessato sarà quello dall’incrocio con via Saletta fino al civico numero 23. Nella restante parte di via Caccia, cioè quella fino a via Lanza, sarà istituito il senso unico alternato per permettere ai residenti di raggiungere la propria abitazione e gli accessi carrabili presenti nel tratto.