All'Ariston si parte con 'Pigiama per sei'

ACQUI TERME - Questa sera, alle ore 21, l’Ariston aprirà il sipario sulla stagione teatrale 2022. La direttrice artistica Clara Costanzo ha affidato la prima a 'Pigiama per sei', una commedia di Marc Camoletti messa in scena da Marco Rampoldi. Sul palcoscenico acquese Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu, Roberta Petrozzi e Rufin Doh, in una pièce divertente fondata su un tourbillon di tradimenti e bugie.

"Lui, lei, l’altra, una situazione che diventa un rombo, nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie – spiega il regista – la figura diventa un poligono complesso allorché la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole che porti lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante dell’amico agli occhi della moglie, finché ognuno si ritrova a fingere qualcosa a seconda delle persone presenti, in un crescendo di equivoci e risate". Fantasiosi i ‘contorsionismi’ escogitati dai personaggi per uscire da situazioni sempre più intricate, in una commedia veloce, divertente che descrive, impietosa, uno spaccato dei rapporti personali dei tempi moderni oggi.