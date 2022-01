Casale, ancora un rinvio

CASALE - Tutto pronto per tornare in campo? No, il recupero Casale - Asti, che il comitato gare della serie D aveva messo in calendario per domani, al'Palli', non si giocherà.

Richiesta avanzata dalla società astigiana, che evidentemente ha ancora positività, alcune accertate con gli ultimi controlli. Quindi ennesimo rinvio "per cause di forza maggiore" in un campionato che, nonostante la ripresa spostata al 23 gennaio, non ha smaltito le molte partite in sospeso e il calendario sarà molto affollato.

Slittano ancora le date della ripartenza. Salva solo l'Eccellenza Dalla Promozione in giù si riparte il 6 febbraio con i recuperi delle tre gare del girone D e la 14ma giornata in Prima e Seconda

Il Casale ripartirà dalla Liguria, domenica, sul campo del Ligorna, in attesa di conoscere le nuove date degli incontri con Imperia e Asti.

Anche il Derthona è in arretrato di due match, con Gozzano e Rg Ticino, che potrebbero diventare tre, perché l'atteso confronto domenica, al 'Coppi', con la capolista Novara a oggi è in dubbio per il numero di casa nel gruppo squadra novarese.