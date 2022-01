Grigi: ginocchio ko, Orlando operato

ALESSANDRIA - Stagione finita in anticipo per Francesco Orlando.

Da poco rientrato a tempo pieno in gruppo, ha subito un infortunio al ginocchio destro nell'allenamento di sabato, con amichevole in famiglia. Gli esami strumenti a cui l'esterno offensivo è stato sottoposto hanno evidenziato, come nella nota della società, "la lesione del legamento crociato anteriore".

Nei prossimi giorni il giocatore, 11 presenze per lui in questo campionato, sarà sottoposto a intervento chirurgico e si conosceranno anche i tempi di recupero.