Giarole piange Vittorio Zemide, sempre presente per il paese

GIAROLE - La comunità di Giarole piange la scomparsa del 74enne Vittorio Zemide, ex consigliere comunale. Lo ricorda l'amministrazione comunale, in lutto per la perdita di «una figura amata e sempre presente nella vita sociale del paese».

Zemide è mancato dopo una grave malattia. Proseguono dall'amministrazione: «Personalità sempre presente in ogni momento della vita sociale del paese, Vittorio ha ricoperto dal 2000 al 2019 l'incarico di consigliere comunale, ma in realtà il suo contributo, in tutti quegli anni, è stato talmente intenso e proficuo da risultare spesso indispensabile per la buona gestione amministrativa. La sua personalità, sempre presente in tutte le attività amministrative, sportive, sociali e organizzative, sarà difficilmente sostituibile. Tutti coloro che l’hanno conosciuto e che con lui hanno avuto modo di collaborare, non possono non ricordare il suo impegno che sarà da esempio per le generazioni future».