Il santo di oggi, 19 gennaio, è San Bassiano

Vescovo e Patrono di Lodi

La vita

Nato a Siracusa verso il 320 da un alto magistrato pagano che lo inviò a Roma per completare gli studi e avviare la carriera. Convertito alla religione cristiana da un sacerdote di nome Giordano, ricevette il battesimo. Richiamato in patria dal padre che lo voleva far apostatare, si rifugiò a Ravenna, dove fu ordinato sacerdote. Dal 374 al 409 fu vescovo della città di Laus Pompeia (oggi Lodi Vecchio): è ricordato per essere stato il primo vescovo di Lodi. Bassiano fece edificare una chiesa dedicata ai SS. Apostoli, consacrandola nel 380 alla presenza di S. Ambrogio di Milano e di S. Felice di Como, e che più tardi prese il suo nome. Partecipò nel 381 al concilio di Aquileia e, probabilmente, nel 390 a quello di Milano, nel quale fu condannato Gioviniano. La sua firma si trova insieme con quella di S. Ambrogio nella lettera sinodica inviata al Papa Siricio. Nel 397 assisté alla morte e ai funerali dello stesso S. Ambrogio, del quale era amico.

La morte

Morì a Laus Pompeia l'8 febbraio 409 e fu sepolto nella basilica da lui fondata.

Nel 1158, quando i milanesi distrussero Lodi, le sue reliquie furono portate a Milano, dove rimasero fino al 1163, anno in cui tornarono a Lodi ricostruita da Federico Barbarossa.

Oggi si festeggiano anche:

SS. Mario, Marta, Abaco e Audiface (martiri)

Beato Marcello Spinola y Maestre (cardinale e fondatore delle Ancelle Concezioniste del Cuore Divino di Gesù)