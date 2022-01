Morte di Adriana Massa. Il cordoglio del Pd

CASALE - Il Partito Democratico di Casale esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Adriana Massa, la cui notizia si è diffusa ieri in città.

«Apprendiamo con dispiacere della scomparsa di Adriana Massa, sensibile e attiva compagna di Sinistra Italiana, attenta ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e delle donne in generale - dicono i dem - La sua prematura dipartita e il suo ricordo richiamano la necessità di mantenere saldo l'impegno in difesa dei più deboli. Al suo percorso politico - iniziato con la militanza nel PCI nel 1976 - si è affiancato quello nel direttivo di Novacoop di Casale. La sua disponibilità ad impegnarsi si è inoltre tradotta, nel 2019, nella candidatura nella lista "Casale Cuore del Monferrato". Non solo: presidente della Consulta femminile, membro della Consulta della pace e componente della commissione elettorale. Alla famiglia, alla sezione di Casale del Partito della Sinistra Italiana e a Cuore del Monferrato le nostre più sincere condoglianze»