A Cassine più di 60 positivi, situazione stabile ad Acqui

ACQUI TERME - Secondo i dati dell'Unità di crisi pubblicati poco fa sul sito della Regione a Cassine avrebbe superato quota 60 il numero dei positivi al test Covid, 62 per la precisione, 7 in più rispetto a due giorni fa. Lieve miglioramento a Bistagno, dove al momento si conterebbero 35 positivi (ieri erano 39). A seguire Melazzo con 31 casi accertati. A Sezzadio e Rivalta Bormida, invece, i residenti contagiati sarebbero saliti a 28, poi troviamo Strevi con 23 positività e Spigno con 20 (in diminuzione). A parte Terzo (16), Gamalero (16), Montaldo Bormida (18) e Ponzone (12), in tutti gli altri paesi si resta al di sotto dei 10 contagi. Al momento sarebbero tre i comuni dell'Acquese "Covid free", ovvero Castelletto d'Erro, Cavatore e Malvicino.

Permane una certa stabilità ad Acqui Terme, dove il numero dei positivi da giorni si è assestato intorno alle 350 unità.