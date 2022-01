"Via l'EcoBank in disuso da piazza Campora"

ALESSANDRIA - "Che fine hanno fatto gli EcoBank?" Al Quartiere Cristo i Cittadini continuano ad inviare segnalazioni alla Commissione Alessandria Sud, che è diventata un vero punto di riferimento per richieste e interventi.

"Negli scorsi giorni è stato inviato un sollecito al dottor Galati, direttore del Consorzio di Bacino Alessandrino, per la rimozione della struttura EcoBank situata in piazza Campora, abbandonata e danneggiata da anni. Tra l'altro sta cedendo anche la parte di cemento sotto la struttura - sottolinea il coordinatore della 'Sud', Alessandro Borgoglio - Purtroppo da tempo è completamente danneggiata e inutilizzata, oltre al fatto che è ritenuta pericolosa dalle persone che frequentano i negozi della piazza stessa. Ringraziamo il dottor Galati che si è subito attivato per la nostra richiesta, attendiamo sviluppi a breve".