Alessandria - Benevento, sarà duello Forte - Marconi?

ALESSANDRIA -La coppia Corazza - Marconi dall'inizio? Una soluzione possibile per domani: per Moreno Longo i due attaccanti sono compatibili e, anzi, possono completarsi e se il primo si scatena quando vede il giallo e il rosso della 'strega' Benevento, il secondo deve dimostrare di essere "l'ottimo acquisto" di gennaio, come lo ha definito il presidente Luca Di Masi.

Alessandro Russo è pronto per la nuova esperienza nella Jupiler Pro League in Belgio, sempre in prestito, dal Sassuolo al Sint Truiden. Con la società emiliana c'è un contatto anche per l'esterno offensivo Brian Oddei, 2002, 11 prsenze e 297 minuti a Crotone, che per caratteristiche può avvicinarsi a quelle di Orlando.

Pisseri in grigio fino al 2024 Prolungato il contratto in scadenza a giugno 2022. Russo in partenza

L'Alessandria ha assegnato i numeri di maglia a due giovani della Primavera 2, i classe 2004, Andrea Filipi (37) e il portiere Mikel Dyzeni (38), oltre a Luca Coccolo (3), che partirà dalla panchina.

Da Frosinone indicano l'inizio della settimana per l'incontro decisivo per Mirko Gori, dopo gli impegni sul campo che, per i ciociari. sarà già fra mezzora, a Parma.

Alessandria, ritorno di fiamma per Gori? La trattativa con il Frosinone pare poter ripartire, ma resta anche aperta la pista Cavion

Forte dall'inizio, Farias a casa

Francesco Forte scalpita per giocare titolare al centro del tridente d'attacco del Benevento. Soluzione più che concreta, anche perché Moncini ha avuto un piccolo acciacco, che non gli ha impedito di allenarsi e partire, ma può essere un cambio in corsa. Tra i convocati non c'è Farias, perché deve lavorare sulla condizione, non sono partiti neppure Elia, Improta e Viviani, che saranno tutti disponibili dopo la sosta.

Recuperati a tempo pieno Pastina e Barba, Caserta ha convocato anche Petriccione, l'ultimo arrivato, in prestito dal Pordenone, che potrebbe anche debuttare domani.