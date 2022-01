Alessandria , lezione di calcio al Benevento

ALESSANDRIA - Lezione di calcio alla squadra con il miglior attacco, che in trasferta aveva subito solo sette reti.

Longo sale in cattedra, e manda dietro la lavagna Caserta. Una partita pazzesca di tutti, avversario annientato, una suoremazia tattica, tecnica, anche fisica. Tre punti pesantissimi, soprattutto la dimostrazione che i Grigi sono pronti per la lunga volata. Uomini d'oro, con un condottiero di platino.

Mosse a sorpresa

Un po' a sorpresa i due annunciati protagonisti della sfida in attacco, Marconi e Corazza, partono dalla panchina. Longo sceglie uno schieramento 'prudente', di fatto con una sola punta, Corazza, affiancato da Chiarello e Milanese. In difesa Mantovani preferito a Benedetti, a destra Pierozzi titolare e Mustacchio dalla panca.

Caserta insiste ancora con Moncini al centro dell'attacco e Forte è la carta da giocarsi durante la gara. In difesa è Barba, recuperato, a comporre la coppia di centrali con Vogliacco, e Glik, che potrebbe partire, è in panchina.

ALESSANDRIA - BENEVENT0 2-0

Marcatori: pt 39' Lunetta; st 9' Chiarello



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

45' Sette minuti di recupero

29' Assurdo fischio dell'arbitro mentre Corazza va in porta. per ammonire Forte

27' Palo del Benevento colpito da Forte

22' Gran taglio di Casarini per Chiarello, conclusione parata

20' Dentro Marconi e Mustacchio, per Milanese e Pierozzi

17' Parata stratosferica di Pisseri su Forte

15' Ammonito Ba

12' Ammonito Pierozzi

11' Sul quarto angolo, ilcolpo di tacco di Pierozzi non sorprende per poco Paleari

9' GOOOL raddoppia l'Alessandria: Chiarello raccoglie la respinta di testa di Vogliacco e infila Paleari in una selva di gambe

7'Insigne scatta a destra, taglio in area per Forte, provvidenziale il solito Pisseri in presa bassa

3' Pisseri esce sicuro sul diagonale di Tello

1' Dentro Forte per Moncini

Primo tempo

Aggressiva fin da subito, l'Alessandria legittima la supremazia, soprattutto tattica, ma anche di gioco. L'atteggiamento scelto da Longo è solo apparentemente prudente: le occasioni sono dei padroni di casa, due con Pierozzi, con salvataggio sulla linea di Masciangelo, e il gol di Lunetta, che raccoglie la respinta di testa di Vogliaccio sul lancio di Mantovani.

47' Pisseri dice no a Moncini, intervento importante

45' Due minuti di recupero

41' Ammonito Milanese

39' GOOOOL dell'Alessandria: di destro, che non è proprio il suo piede, infila Paleari

32' Gran controllo di Insigne, per Moncini. Conclusione debole e parata.

30' Occasionissima per i Grigi: ripartenza, cross di Lunetta in area, Pierozzi gira a botta sicura, salvataggio, in angolo, di Masciangelo.

25' Perfetta uscita di piede, fuori dall'area, di Pisseri su Moncini lanciato a centralmente. Per il portiere anche l'applauso di Longo

22' Lunetta recupera palla a centrocampo, per Milanese a sinistra, cross che Paleari blocca.

20' Letizia spara alle stelle una punzione dal limite

16' Dalla Nord uno striscione, "Adoss Mario" e un coro per lo slo Mario Di Cianni

14' Ancora i Grigi pericolosi, in rovesciata, palla un metro sul fondo

5' Grande recupero di Parodi su Insigne

3' Occasione per i Grigi, sul taglio da sinistra, il colpo di testa di Pierozzi, che incrocia bene, di poco sul fondo

2' Primo angolo per l'Alessandria: ci prova Ba, conclusione insidiosa

1' Calcio d'inizio del Benevento

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi (20'st Mustacchio), Casarini, Ba, Lunetta (26'st Beghetto); Chiarello, Milanese (20'st Marconi); Corazza (34'st Palombi). A disp.: Crisanto, Dyzeni, Coccolo, Arrighini, Benedetti, Bruccini, Palazzi, Kolaj. All.: Longo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba (46'st Glik), Vogliacco, Masciangelo; Acampora (13'st Brignola), Calò (31'st Petriccione), Ionita; Insigne (13'st Sau), Moncini (1'st Forte) Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Umile, Talia, Pastina. All.: Caserta

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Imperiale di Genova e Della Croce di Rimini, quarto ufficiale Mastrodomenico di Matera. Var Abbattista di Molfetta, assistente Var Tolfo di Pordenone

Note: Giornata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1850 circa Ammoniti:Barba, Milanese, Ba, Forte per gioco falloso Angoli: 6-4 per l'Alessandria Recupero: pt 2', st