Il santo di oggi, 22 gennaio è San Vincenzo di Saragozza

La vita

Il vescovo di Saragozza sceglie San Vincenzo come stretto collaboratore per la sua onestà, rettitudine e cultura e lo ordina immediatamente diacono. Lo incarica di predicare un sua vece (il vescovo era balbuziente). E' uno dei santi più venerati in Spagna addirittura il martire spagnolo più famoso.

La morte

Durante le persecuzioni di Diocleziano, il governatore fece arrestare sia il vescovo sia Vincenzo. Vincenzo viene interrogato e risulta così abile nelle risposte che il governatore si irrita ancora di più, sottoponendolo ad atroci torture per farlo abiurare, ma il diacono resiste coraggiosamente. Viene rinchiuso in prigione e cosparso di cocci ma lui non emette nessun gemito, ma continua a lodare il Signore con canti e inni di ringraziamento. Il governatore Daciano pur di non dargli la soddisfazione di morire durante il martirio decide di farlo deporre in un comodo letto ma proprio in quel momento Vincenzo muore. Il suo corpo viene gettato in pasto ai cani e un misterioso corvo lo salva da tale scempio. Il corpo viene riposto in un involucro, legato a un masso e gettato nel fiume, ma nonostante ciò la salma galleggiava. I cristiani la recuperarono e venerarono in una basilica a lui dedicata.