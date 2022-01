Bertram nel “tempio”. Novipiù, ansia Covid

ALESSANDRIA - La domenica del basket. Alessandrine in campo. In Serie A Bertram alla prova del PalaDozza di Bologna, uno dei templi della pallacanestro italiana, per sfidare la Fortitudo. In A2 la Novipiù riceve Orzinuovi in una vigilia (PalaEnergica, ore 17) caratterizzata dai casi di positività emersi nelle fila dei rossoblù.

Bertram al PalaDozza

Bertram in uno dei “templi” della pallacanestro italiana (palla a due alle ore 19). Il PalaDozza di Bologna, anche con capienza ridotta, fa sempre impressione per il suo tifo caldo e passionale che sa trascinare la squadra di casa. I Leoni (che hanno il dubbio Daum) dovranno saper reggere a questa pressione per continuare la propria marcia in classifica. I ricorsi aiutano alla vigilia. Il Derthona ha gia vinto su questo campo, in Serie B, nel 2014. Coach Marco Ramondino nel 2018 con la Junior Casale sbancò il PalaDozza eliminando la Fortitudo di Pozzecco dai playoff. E in quell’estate fu ad un passo dalla panchina della Effe che poi scelse Antimo Martino (anche oggi alla guida dei bolognesi). Martino guidò la Fortitudo alla promozione in A e Ramondino (miglior allenatore dell’A2) restò clamorosamente disoccupato per subentrare poi a Lorenzo Pensa sulla panchina del Derthona dopo 3 giornate di campionato.



Novipiù con Orzinuovi

Vigilia preoccupata in casa Jbm. Oggi verranno ripetuti i tamponi che venerdì hanno fatto emergere alcune positività all'interno del gruppo squadra. Il giro di test di ieri ha dato esito negativo, ma solo a poche ore dalla sfida (palla a due alle ore 17) si saprà con certezza quali e quanti giocatori potranno scendere in campo. La “normalità”, purtroppo, in questi tempi di Covid. La squadra di coach Andrea Valentini dovrà essere brava ad adattarsi a questa situazione e a non sottovalutare l’avversario. Orzinuovi, ultimo in classifica, ma in ristrutturazione e con un poster da altre posizioni. Casale ha appena conquistato con merito le Final Eight di Coppa Italia e deve iniziare bene il girone di ritorno. Soddisfazione per Leonardo Okeke (nella foto), votato dalla Lega miglior debuttante in Under 21 del girone Verde.