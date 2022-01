Al Sobrero un nuovo corso per formare i tecnici della ‘Capitale del Freddo’

CASALE - Forte dell’essere universalmente riconosciuta ormai da oltre cinquant’anni come Capitale del Freddo, Casale ha recentemente annunciato l’inserimento all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto Superiore Ascanio Sobrero di un nuovissimo percorso destinato proprio alla specializzazione in questo campo dei giovani monferrini e non solo. Si chiama Energia e sarà un corso specializzato nella formazione del 'Tecnico Energetico', figura professionale in grado di occuparsi tra le altre cose di progettazione, manutenzione e installazione di impianti Hvacr (acronimo che sta per Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration).

La presentazione è avvenuta il 17 gennaio scorso, alla presenza di Marco Buoni, direttore del Centro Studi Galileo e Presidente di Area (che unisce 24 associazioni del freddo da tutta Europa), il sindaco Federico Riboldi e il dirigente scolastico Riccardo Rota.