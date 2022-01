Constance Lloyd, uno sguardo indiscreto su "Lady Wilde"

NOVI LIGURE — Torna la rassegna Novi d’Autore. Il primo appuntamento del nuovo anno è con la scrittrice Laura Guglielmi e la sua ultima fatica letteraria, “Lady Constance Lloyd. L’importanza di chiamarsi Wilde”, che sarà presentato domani alle 17.30 a Palazzo Pallavicini, il municipio di via Giacometti 22. L’autrice ne parlerà con la docente Milena Lupori e con Andrea Sisti, assessore comunale alla Cultura.

Il romanzo è ispirato alla vita della moglie del celebre scrittore Oscar Wilde dal quale, nonostante lo scandalo che lo investì, non volle mai divorziare. Il libro ripropone tutte le vicende del processo per omosessualità subito dallo scrittore, raccontato in prima persona dall’io narrante, Constance Lloyd stessa.

Chi era Lady Constance Lloyd

Colta, ironica e attraente, Lady Constance Lloyd (Dublino, 1858 – Genova, 1898), scrittrice, giornalista e attivista, è una figura femminile che deve ancora trovare la sua giusta collocazione nella storia. Oscurata dalla fama e dal processo del marito (condannato a due anni di lavori forzati per omosessualità), Constance è una donna che merita di essere riscoperta. Femminista e progressista, è stata paladina di una rivoluzione culturale che voleva migliori condizioni di vita e istruzione per tutte le fasce “deboli” della società inglese, a partire proprio dalle donne.

Ai suoi tempi era conosciuta quasi quanto Oscar Wilde per il suo impegno nella rigida, e spesso ipocrita, società vittoriana. Erano la coppia più in vista della scena londinese. Nel 1896, dopo lo scandalo, Constance dovette fuggire dall’Inghilterra e si trasferì in Italia, sulla Riviera Ligure, prima a Nervi e poi a Villa Elvira a Bogliasco. È sepolta nel cimitero monumentale di Staglieno a Genova.

Lady Constance Lloyd

Chi è Laura Guglielmi

Laura Guglielmi è nata a Sanremo, ma vive a Genova, dopo aver trascorso alcuni anni a Roma, Dublino e Londra. Ha lavorato per le pagine culturali del Secolo XIX e ha diretto il web magazine Mente Locale. Ha collaborato anche con Radio Rai, D di Repubblica e TuttoLibri della Stampa. Si è specializzata nel rapporto tra letteratura e paesaggio e ha curato una mostra fotografica su Italo Calvino, che è approdata anche alla New York University. Nel 2019 ha pubblicato, per la Newton Compton, “Le incredibili curiosità di Genova”. Suoi racconti sono usciti su antologie e riviste. Esperta di giornalismo culturale e di media digitali, insegna all’Università di Genova.