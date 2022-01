Hub Dolci Terre, da marzo 2021 somministrati 100 mila vaccini

NOVI LIGURE — Centomila vaccini dal giorno della sua apertura: oggi l’hub di Novi Ligure festeggia un importante traguardo nella lotta al coronavirus. Il vicesindaco Diego Accili con l’assessore Marisa Franco hanno portato al centro fieristico il ringraziamento dell’amministrazione comunale a sanitari e volontari.

Hub vaccinale: traguardo raggiunto

«Quella che è stata una mia costante aspirazione per contribuire a risolvere le grosse problematiche di localizzazione di una sede vaccinale dell’Asl nella nostra città ha dato i suoi frutti», ha detto il sindaco Gian Paolo Cabella. «Grazie alla collaborazione degli uffici comunali, che hanno operato con la massima celerità per rendere agibile la struttura del centro fieristico (non dimentichiamo che era sprovvisto del regolare certificato di prevenzione incendi), abbiamo allestito un hub vaccinale a disposizione dell’Asl, che funziona ininterrottamente dal mese di marzo 2021. E raggiungiamo oggi i 100 mila vaccini effettuati».

Coronavirus, raggiunto a Novi un nuovo picco: 964 positivi Nei dintorni, i centri più colpiti sono Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Pozzolo Formigaro e Gavi

Dice ancora Cabella: «Non dobbiamo dimenticare il grande apporto prestato dalle associazioni che, volontariamente, garantiscono l'ordinato svolgersi delle operazioni: gli Alpini, l’Associazione Carabinieri, la Protezione civile, la Croce Rossa, l’Iris, ai quali tutta la collettività novese e del circondario deve molto. Così come al personale sanitario e dell’Asl».

Hub vaccinale: date di apertura

L’hub vaccinale allestito presso il centro fieristico Dolci Terre, a Novi Ligure, sarà aperto nelle seguenti giornate: 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio (in pratica tutti i giorni tranne sabato, domenica e festivi). Dalle 9.00 alle 12.00 è ammesso l’accesso diretto per chi deve ancora fare la prima dose oppure ha il green pass in scadenza; le somministrazioni delle altre dosi aggiuntive vengono invece effettuate su convocazione. Il calendario di febbraio non è ancora stato divulgato.