La Uil dice addio a Salvatore Carbone

ALESSANDRIA - Con grande dolore la Uil di Alessandria piange la scomparsa di Salvatore Carbone, segretario provinciale della Uilpa fino a pochi mesi fa quando, raggiunta la pensione, ha passato il testimone al collega Gian Piero Zampaloni.

Aldo Gregori, segretario provinciale Uil Alessandria: "Apprendere la notizia dell'improvvisa e prematura morte di Salvatore è stato per tutti noi, amici e colleghi della Uil di Alessandria, un momento di grande dolore. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia, ricordando la sua professionalità e la passione per aver seguito per anni come segretario Uilpa Alessandria il comparto del pubblico impiego, diventando punto di riferimento per molti lavoratori dei settori seguiti".

Domani sera, martedì 25 gennaio alle ore 18.30, si celebrerà il rosario in Duomo, ad Alessandria. Mercoledì mattina alle 10.30 invece si terrà il funerale, sempre in cattedrale.