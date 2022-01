Valmadonna: cosa va, cosa no

VALMADONNA - Mara Verzetti è una mamma che ha avuto una buona idea. Organizzare il "pedibus", che poi significa accompagnare a piedi i bambini diretti a scuola. È una pratica che svolge in collaborazione con altri genitori. Ed è quantomai necessaria in un sobborgo come Valmadonna dove le auto, specie nelle ore di punta, sfrecciano che è un piacere.

Quello delle strade trasformate in circuito è uno dei problemi, risolvibile forse con dissuasori di velocità. Poi ci sarebbe anche un campo sportivo da restituire alla cittadinanza, auspicando una collaborazione dei cittadini, la cui maleducazione si nota sui marciapiedi, dopo il passaggio dei cani. Però Valmadonna è anche un sobborgo che brinda al successo nella battaglia contro il biogas, una lotta durata quasi un anno che ha indotto alcuni a progettare una lista civica per le prossime elezioni amministrative.

Gli approfondimenti sul "Piccolo" di martedì 25.