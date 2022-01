Risorge Mascolo. Da "mistero" ad Mvp

TORTONA - Da giocatore in difficoltà a Mvp del turno di campionato di Serie A.

La resurrezione di Bruno Mascolo si è materializzata nella splendida (per lui e per la Bertram) domenica del PalaDozza. Una super prestazione per il playmaker bianconero, che è stato premiato dai tifosi come miglior giocatore del turno grazie al suo «high» stagionale con 21 punti (7/8 da due punti, 2/3 da tre), 5 assist e 25 di valutazione.

Che cambiamento

Una prova che stupisce perché Mascolo veniva da un periodo di otto partite in cui era apparso l’ombra del giocatore che aveva iniziato con spavalderia la stagione. Così, contro la Fortitudo Mascolo ha giocato 31 minuti (30 nella somma delle precedenti 4 gare), ha segnato 21 punti (24 sommando i bottini delle precedenti 8 partite) tornando grande protagonista dopo un girone d’andata diviso a metà. Spartiacque temporale la convocazione in Nazionale.

Dopo un inizio incoraggiante, da quel momento Mascolo è diventato un altro giocatore, passando da 21,5 minuti di utilizzo medio (con un high di 17 punti contro Treviso) fatto registrare nelle prime otto partite di campionato a soli 8 minuti in campo e 2.1 punti segnati delle successive sette. Fino alla prova del PalaDozza.

Le motivazioni

Mascolo ha bisogno di sentirsi protagonista per rendere al meglio. L’assenza per infortunio di Wright gli ha dato una chance (è tornato in quintetto dopo oltre due mesi) e lui l’ha saputa cogliere. Del resto, la sua crescita straordinaria nella passata stagione era cominciata con il ruolo da titolare, piuttosto che da rincalzo. Un giocatore che fatica a dare tanto in pochi minuti e che invece quando prende fiducia e ritmo dentro la partita può davvero fare la differenza. Nel dopo gara di Bologna ha detto: “Sono felicissimo della mia prestazione perché è coincisa con la vittoria della squadra. Io questa serie A me la voglio tenere stretta”. Un giocatore che si era perso e che da qui deve ripartire.