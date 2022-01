Rotaract Gavi Libarna, un anno all'insegna della solidarietà

GAVI — Tante iniziative all’insegna della solidarietà per il Rotaract Gavi Libarna. I fondi raccolti dall’associazione che riunisce i giovani del Rotary sono stati devoluti a diversi enti caritatevoli e per importanti progetti di aiuto nei confronti delle persone meno fortunate.

Ad esempio, le offerte raccolte durante le visite in costume d’epoca al Forte sono state donate alla Croce Rossa di Gavi, mentre il ricavato del concerto organizzato insieme al Gavazzana Blues è stato devoluto a favore dell’opera Caritativa San Giuseppe di Cassano Spinola, che collabora con il Banco Alimentare.

Il Rotaract non ha dimenticato il canile di Novi Ligure e ha anche consegnato abiti usati all’associazione Amici di Luca e alla Croce Rossa di Vignole Borbera, che a loro volta li hanno distribuiti alle persone più bisognose.

Tra le iniziative più importanti, il “Fair for Hair” del Distretto Rotaract 2032, promosso da Federico Campasso: il progetto prevede l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici che attualmente stanno attraversando un momento difficile della propria vita (ne sono state acquistate 15). Ai malati oncologici, e in particolare all’associazione La Torre di Gavi che offre loro assistenza, è stato devoluto l’incasso del concerto di Natale organizzato con l’Accademia MusicArte.

I volontari del Rotaract – insieme ai “colleghi” dell’Interact – hanno partecipato alla venticinquesima giornata della Colletta Alimentare nei supermercati di Novi Ligure e di Gavi. Tra le varie donazioni effettuate nel corso dell’anno, due molto importanti sono a favore della Croce Rossa di Gavi e del volontariato San Vincenzo di Novi Ligure, con l’obiettivo di aiutare famiglie che in questo momento stanno attraversando periodi difficili. La terza donazione,di generi alimentari, sarà a favore del Banco Alimentare di Novi Ligure e verrà effettuata nei prossimi mesi. «Per queste donazioni dobbiamo ringraziare Giorgio Morpurgo, socio del Rotary», dicono dall’associazione.