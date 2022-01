Acqui Terme: ragazza cade al piano di sotto di un palazzo, i soccorsi

ACQUI TERME - Alle 14.40 di oggi i Vigili del Fuoco di Acqui Terme sono intervenuti in un condominio della città termale per soccorrere una ragazza caduta (la dinamica è in via di accertamento) al piano sottostante dello stabile.

Con l'ausilio di manovra Speleo Alpino Fluviali l'infortunata è stata calata al piano terra per consentire al personale sanitario 118 presente sul posto le cure del caso. Sul posto anche Carabinieri di Acqui Terme.