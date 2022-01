Autosped, a Vicenza falsa partenza

VICENZA - Non buona la prima per Autosped. Anzi, decisamente una brutta partenza nel 2022:a Vicenza la gara è nelle mani delle padrone di casa per 40', 75-62 con eccessiva scioltezza.

Sono, soprattutto, i numeri a bocciare la squadra di Francesca Zara: 1 su 21 da 3 punti e 75 punti concessi, decisamente troppi per una formazione che ha fatto sempre dell'intensità difesa un marchio di fabbrica, soprattutto contro una avversaria, che fino a questa sera, aveva vinto solo due gare.

Quasi 40 giorni senza partite vere si sentono: Autosped fatica a trovare il ritmo che, invece, Vicenza, in campo tre giorni prima contro Udine, ha già e poi gli effetti del cambio in panchina, a inizio 2022, si vedono, anche nella maggiore convinzione e personalità.

Nei primi due quarti le giraffe devono quasi sempre inseguire, anche con percentuali basse al tiro, che le limitano molto. Le padrone di casa hanno un vantaggio massimo di 11 punti, i due liberi, realizzati a pochi secondi dall'intervallo lungo, da Bernetti, permettono di accorciare a -7, 39-32.

La reazione non c'è, dopo 4' del terzo quarto 7-2 per il quintetto di Usaggi, che vola sul + 12. Castelnuovo non ha continuità, non riesce quasi mai ad accendersi e le vicentine gestiscono, vantaggio quasi sempre in doppia cifra. Il break di 6-0 con Rulli, De Pasquale e Bonasia illude, 57-49 all'ultima pausa, ma di nuovo Autosped si inceppa e Vicenza scappa, 75-62 alla sirena.

VICENZA - AUTOSPED 75-62



(19-16, 39 - 32, 57-49 )

Vicenza: Tonello 3, Sturma 16, Villaruel 23, Chrysantidhou 15, Tagliapietra 8, Monaco, Garzotto 2, Mioni 8. Ne: Zadra, Reschinglen. All.: Usaggi.

Autosped: Rulli 9, Bonasia 10, De Pasquale 13, Colli 7, Gatti 6, D'Angelo 8, Castagna, Bernetti 7, Bonvecchio, Francia 2. All.: Zara