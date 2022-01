Comunali: il centrosinistra ha scelto Barosio

ACQUI TERME - Proseguono gli incontri della coalizione di Centrosinistra, composta da Articolo 1, Azione, Italia Viva e Partito Democratico. Sul tavolo di confronto la definizione del programma elettorale e amministrativo per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco. "Tale attività sarà svolta con il dott. Bruno Barosio che, su richiesta unanime della coalizione, ha dato la sua disponibilità per la candidatura alla carica di Sindaco, fermo restando che, ad oggi, non è ancora stata fissata la data delle elezioni la cui tempistica deve essere attentamente valutata e considerata", informano.

"Campagna elettorale "per" e non "contro""

Il programma elettorale e amministrativo, fanno sapere, raccoglierà anche le proposte frutto di una campagna di ascolto dei concittadini e delle associazioni. "Questo programma, se gli Acquesi ci daranno la loro fiducia con il voto, sarà base dell’agire dell’Amministrazione comunale per fare uscire Acqui dalla crisi che sta vivendo e per ridare impulso allo sviluppo che vuol dire, in primo luogo, posti di lavoro e creazione di nuova imprenditorialità – affermano – La nostra campagna elettorale sarà basata sulle proposte e non sulle polemiche, sarà ‘per’ e non ‘contro’».