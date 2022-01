Con il Cai si va sulla strada Napoleonica

ACQUI TERME - Stavolta non si scaleranno montagne ma si seguirà la Strada Napoleonica tra due borghi considerati tra i più belli d’Italia. Domenica 30 appuntamento alle 7.15 al Movicentro, il Cai di Acqui Terme ha organizzato una camminata di 12 km tra Finalborgo e Verezzi lungo la via realizzata dai militari di Bonaparte.

Per gli associati (muniti di green-pass rafforzato) un’uscita suggestiva comunque discretamente impegnativa (400 di dislivello per 4 ore e mezza di percorrenza). Info: 338.5819251