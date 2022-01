Servizi sociali, al Csp oggi inizia l'era di Mazzarello

NOVI LIGURE — Per il Csp di Novi Ligure oggi inizia una nuova era. I sindaci dei Comuni che formano il Consorzio dei servizi alla persona – l’ente che si occupa dei servizi sociali nel novese – hanno deciso di voltare pagina e affidare la presidenza a Maria Gabriella Mazzarello. Fuori quindi Adriana Ferretti, la storica direttrice (e poi presidente) che per tanti anni aveva retto la struttura. Una rottura non consensuale e soprattutto poco chiara.

Maria Gabriella Mazzarello, 66 anni, dal 1984 al 2018 ha svolto l’attività di biologa all’Asl lavorando negli ospedali di Novi e Ovada e ora è in pensione. Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione del Foral, il centro di formazione professionale dell’alessandrino. Nel 2019 si è candidata alle elezioni comunali sotto le insegne di Forza Italia, ma senza fortuna (per lei 19 preferenze).

Csp: il nuovo cda

Insieme a Mazzarello – nel consiglio di amministrazione che si insedierà ufficialmente oggi – ci saranno la vicepresidente Barbara Girotto (avvocato, consigliere comunale a Pasturana), Silvia Picollo (avvocato di Serravalle, indicata dai Comuni della valle Scrivia), il medico Claudio Raffaghello (già consigliere comunale per la Lega a Novi) e il dipendente della Bundy Refrigeration di Borghetto Francesco Chiapuzzo, in rappresentanza dei Comuni della val Borbera.

Il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato di un aspro conflitto politico iniziato diversi mesi fa e culminato, nei primi giorni di dicembre 2021, con le dimissioni in blocco del direttore Marco Travasino e dei consiglieri Gianni Piazzale, Franco Domenico Saporito e Brunella Molinari, in polemica con la presidente Adriana Ferretti, che rimase però in carica insieme alla consigliera Anna Maria Bisio.

Csp: l'intervento di Cabella

Anche il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella dovette intervenire: con una lettera, chiese ufficialmente le dimissioni di Ferretti. Le motivazioni specifiche però non sono mai state esplicitate. In consiglio comunale, Cabella spiegò solo che «il modo in cui ha amministrato il Csp negli ultimi tempi rivela una scarsa capacità di distinguere le funzioni di scelta politica dalle funzioni di organizzazione e gestione dell’ente».

Csp: la difesa di Ferretti

Adriana Ferretti ha deciso di affidare la propria difesa a una lettera inviata all’assemblea dei sindaci. «Nella mozione di sfiducia non c’è alcuna esplicitazione delle condotte che mi vengono addebitate e non mi risultano “scontri” con il direttore. Ho sempre esercitato i miei poteri-doveri di vigilanza e controllo sulla gestione senza ingerenze. A meno che da alcuni siano mal interpretate le richieste che ho avanzato, ad esempio sulle spese risultanti dal conto consuntivo relative ai buoni Covid».

Per Ferretti, inoltre, non ci sarebbe stata alcuna paralisi politico-gestionale del consorzio, in quanto «la mancata partecipazione alle sedute dei consiglieri dimissionari non è imputabile al presidente ma a una loro scelta volontaria contrastante con lo statuto». Ferretti ha anche negato “difficoltà di comunicazione” perché anche durante la pandemia si sono sempre tenute riunioni con tutti i consiglieri, anche da remoto. Infine rispetto alle assunzioni l’ormai ex presidente ha affermato di essersi sempre «adoperata per rimpinguare la dotazione organica».

Alla fine comunque l’assemblea dei sindaci ha deciso di rinnovare completamente il consiglio di amministrazione, che si riunirà oggi per la prima volta.